Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, fallece a los 65 años

Con profundo pesar, se ha confirmado la noticia del fallecimiento de Gabriela Michel a los 65 años este 24 de noviembre.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) ratificó la información, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre la partida de la querida actriz.

¿Qué legado dejó Gabriela Michel?

Gabriela Michel dejó un legado importante en la industria del entretenimiento, particularmente en el doblaje. Su voz dio vida a personajes en diversas producciones cinematográficas, incluyendo proyectos destacados de Disney, como la saga de películas de Tinker Bell y la más reciente versión de La Mansión Embrujada.

¿Cuál fue su relación con Eugenio Derbez?

Además de su trayectoria artística, Michel fue una figura relevante en la vida personal de Eugenio Derbez, con quien contrajo matrimonio durante la década de los 80. De esta unión nació su hija, la también actriz Aislinn Derbez.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan la pérdida de Gabriela Michel, recordando su valiosa contribución al cine y la televisión a través de su talento vocal.