Miss Noruega denuncia que el Top 10 de Miss Universo 2025 fue elegido con anticipación

El certamen Miss Universo 2025 vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras las declaraciones de Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, quien aseguró que el Top 10 ya estaba definido 15 días antes de la final, en la que Fátima Bosch fue coronada como ganadora.

¿Qué ocurrió?

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la modelo noruega expresó su inconformidad, señalando que ella y varias participantes se sintieron desmotivadas al enterarse de esta supuesta decisión previa. "Ya habían elegido su Top 10 antes de la final... todos nos sentimos muy decepcionados", comentó, cuestionando el sentido de competir si la organización ya tenía a sus finalistas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Aunque Lysglimt-Rødland no presentó evidencia ni señaló directamente a los responsables, sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde seguidores del concurso discutieron la posibilidad de un fraude y la validez del triunfo de Bosch.

Además de sus acusaciones, la candidata noruega también se volvió tendencia por su traje típico inspirado en el salmón, uno de los momentos más comentados de las preliminares. El atuendo, con colores y detalles que imitaban al pez y un interior naranja que recordaba al salmón cocinado, causó impacto entre los asistentes y posteriormente en internet, donde fue comparado con personajes como el pescado de Bob Esponja o el tiburón que acompañó a Katy Perry en un espectáculo pasado.