Hermanos Duffer revelan conexión entre Proyecto Montauk y Stranger Things

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, han admitido que se obsesionaron con esta conspiración siendo adolescentes y que esta sirvió como el esqueleto mitológico sobre el que se construyó gran parte de la serie. De hecho, el título provisional de la serie antes de ser Stranger Things era, precisamente, "Montauk".

¿Qué es el Proyecto Montauk?

El Proyecto Montauk es una popular teoría conspirativa que se originó en la década de 1980 en Estados Unidos. Sus principales afirmaciones son:

- Ubicación: El gobierno de EE. UU. llevó a cabo experimentos secretos de alto nivel en la base militar Camp Hero, ubicada en Long Island, Nueva York. La base ha sido apodada el "Área 51 de la costa Este" debido a estos rumores.

- Fechas: Los supuestos ensayos se habrían llevado a cabo entre 1982 y 1987.

- Objetivos: Los experimentos tenían como fin desarrollar tácticas de guerra psicológica y tecnologías avanzadas, incluyendo:

- Control mental.

- Viajes en el tiempo.

- Desarrollo de habilidades psíquicas en personas, incluyendo niños y personas sin hogar.

¿Cuáles son los paralelismos con Stranger Things?

El vínculo con Stranger Things es directo y se refleja en los elementos centrales de la trama:

| Elemento del Proyecto Montauk | Elemento Correspondiente en Stranger Things |

|-------------------------------|------------------------------------------|

| Experimentos con niños y personas vulnerables. | Los experimentos realizados en el Laboratorio de Hawkins con niños como Eleven (Once). |

| Desarrollo de poderes psíquicos y sobrenaturales. | Las habilidades de telequinesis y el acceso al Upside Down (Mundo del Revés) de Eleven. |

| Investigación de viajes en el tiempo y dimensiones. | El portal dimensional (la Grieta) entre Hawkins y el Upside Down. |

| Base militar secreta en el Este de EE. UU. | El misterioso Laboratorio Nacional de Hawkins y su secretismo militar. |

La historia del Laboratorio de Hawkins, los experimentos con niños y el desarrollo de poderes psíquicos son un reflejo directo de las afirmaciones que rodean al Proyecto Montauk.