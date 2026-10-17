Gala Montes revela el hiriente mensaje que recibió de su madre durante su infancia

Gala Montes volvió a hablar públicamente sobre la complicada relación que mantiene con su madre, Crista Montes, al compartir un recuerdo de su infancia que, según expresó, todavía le provoca un profundo dolor. La actriz publicó en Instagram una fotografía acompañada de un mensaje que atribuyó a su madre, en el que recibió una dura crítica por su apariencia cuando era niña.

La imagen muestra a Gala durante su niñez, utilizando una peluca, junto a unas palabras que cuestionaban que participara en una sesión fotográfica en lugar de asistir a la escuela. El texto incluía una frase especialmente hiriente: "Pareces prostituta en vez de niña".

La artista explicó que intentó grabar un video para expresar lo que sentía al recordar aquel episodio, pero la emoción le impidió hacerlo con normalidad. También manifestó su tristeza ante los comentarios que recibe sobre su apariencia física, pues considera que quienes la juzgan desconocen las experiencias personales que ha vivido.

El conflicto entre Gala Montes y su madre

La relación entre Gala y Crista Montes se hizo públicamente conflictiva el 9 de julio de 2024, antes de que la actriz ingresara al reality La casa de los famosos México. La controversia surgió después de que Crista concediera una entrevista a la revista TVNotas, en la que aseguró que su hija la había despedido injustamente de su puesto como representante.

En respuesta, Gala denunció presuntos episodios de manipulación, violencia, extorsión y problemas económicos que, de acuerdo con su testimonio, habría enfrentado desde pequeña. También habló sobre las condiciones laborales que aseguró haber vivido desde los seis años, cuando comenzó a desarrollar su carrera artística.

El 9 de septiembre de 2026, la actriz volvió a pronunciarse sobre el conflicto mediante una publicación en redes sociales, en la que reclamó a su madre pagos pendientes y la calificó de "explotadora infantil".

El distanciamiento familiar también se ha extendido, según la información compartida públicamente, a la hermana y la sobrina de la intérprete.

La Hija de Nadie, un proyecto musical nacido del dolor

En medio de esta situación, Gala Montes presentó La Hija de Nadie, un proyecto musical que refleja parte de sus experiencias personales y busca acompañar a quienes han atravesado circunstancias difíciles durante su infancia.

La portada del material incluye una fotografía de la actriz cuando era niña, con el rostro de su madre recortado simbólicamente. La propuesta representa una nueva etapa artística en la que Montes busca convertir sus vivencias en canciones con las que otras personas puedan identificarse.

"Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen", escribió en su publicación.

La cantante también compartió un mensaje dirigido a quienes han experimentado soledad o han crecido sin sentirse comprendidos, con la intención de recordarles que merecen afecto y comprensión.

En su reflexión, señaló que, aunque no siempre es posible cambiar las experiencias del pasado, sí se puede construir una historia diferente en la que el sufrimiento no determine el futuro. Asimismo, expresó su deseo de que sus canciones puedan convertirse en un espacio de refugio emocional para quienes necesiten sentirse acompañados.

Gala Montes busca dar voz a quienes se sienten solos

Con este lanzamiento, la actriz plantea una conexión entre su historia personal y las emociones que busca transmitir a través de la música. Su mensaje se centra en la importancia de reconocer las heridas de la infancia y ofrecer palabras de apoyo a quienes sienten que no tienen un lugar al cual pertenecer.

"Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno", expresó al dar la bienvenida a sus seguidores a esta nueva etapa.

La publicación vuelve a colocar en el centro de la conversación la relación entre Gala y Crista Montes, un conflicto que se ha mantenido expuesto públicamente durante los últimos años. Esta vez, la intérprete decidió compartir un recuerdo de su niñez y explicar el significado emocional que tiene para ella, al tiempo que presenta una propuesta musical enfocada en la pertenencia, el amor propio y la posibilidad de seguir adelante después de experiencias dolorosas.