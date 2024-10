Gala y Brigitte protagonizan polémica en redes

La moda y la polémica se mezclan tras un conflicto entre Gala, Lau (la asesora de moda), y Brigitte, todo relacionado con la forma en que Gala recibió la ropa que le prestaron durante su estancia en La Casa de los Famosos México (LCDLFMX).

Lau, quien le envió atuendos a Brigitte durante el reality show, también empezó a colaborar con Gala y Karime. Sin embargo, una reciente publicación de Lau ha desatado una serie de declaraciones cruzadas entre las implicadas.

La foto y el mensaje que encendieron las redes

Todo comenzó cuando Lau compartió en redes sociales una foto y un mensaje que mostraban cómo Gala le devolvió la ropa que le había prestado: en una simple bolsa de plástico y con unas botas con el tacón roto. Esto desató la controversia, ya que Gala aseguró que la ropa no la entregó ella directamente, sino su hermana, quien ahora es su manager.

"Mi hermana fue la que entregó la ropa así, yo no tuve nada que ver", mencionó Gala. Además, añadió que no entiende por qué la situación escaló tanto. "Yo no mandé la ropa y pues no sé si esperaba que lo mandara en un anaquel, en una tumba de Tutankamón", dijo de forma irónica.

Brigitte sale en defensa de Lau

Brigitte, una de las principales beneficiadas por el apoyo de Lau durante su estancia en LCDLFMX, no tardó en defender a su estilista. "Lau yo la adoro, no sé por qué le están tirando tanto ´hate´. La moda no tiene nada que ver con comprarse algo carísimo de París. Lau es mi estilista y yo amo cómo me vestía", expresó.

Además, Brigitte aprovechó para hacer un llamado a Gala, recordándole la importancia de ser agradecida.

´´Amo a Gala con todo mi corazón pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar culero porque te está atendiendo, seas quien seas, no peudes ser así, no puedes ser una persona malagradecida´´, mencionó Briggitte.

Lau rompe el silencio

Lau, quien ha trabajado como asesora de moda para varias participantes de LCDLFMX, expresó su tristeza por la situación, destacando que dedicó mucho esfuerzo para que las chicas lucieran increíbles durante el reality.

"Esta es la segunda vez que estoy en polémica, pero esta me duele más porque Gala anda diciendo que yo le mandé cosas chafas. Ustedes saben que trabajé 24/7 gratis, con mucho amor, para que todas estén contentas", explicó.