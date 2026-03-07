García Harfuch asegura que operativo en sepelio de El Mencho priorizó seguridad

CIUDAD DE MÉXICO — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró este viernes que el despliegue de fuerzas federales durante el presunto sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", tuvo como objetivo principal garantizar la paz pública y evitar enfrentamientos armados en zonas civiles. Tras los reportes de una fuerte movilización militar en el occidente del país, el funcionario federal explicó que la intervención del Estado fue una medida preventiva ante posibles brotes de violencia por la sucesión en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo en el sepelio de El Mencho busca evitar violencia en Jalisco.

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch detalló que la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en puntos estratégicos de Jalisco y Michoacán respondió a protocolos de seguridad nacional. El secretario enfatizó que, ante eventos de esta naturaleza que involucran a figuras de alto perfil del crimen organizado, la prioridad del Gabinete de Seguridad es blindar a la población civil y evitar que los centros urbanos se conviertan en campos de batalla entre facciones rivales.

García Harfuch destaca la importancia de proteger a la población civil durante el sepelio.

El operativo por el sepelio de "El Mencho" se produce tras meses de especulaciones sobre el estado de salud y el paradero del líder criminal. Las autoridades mexicanas confirmaron que se mantuvo una vigilancia aérea y terrestre constante para monitorear los movimientos de grupos armados que pretendían asistir a las ceremonias fúnebres. Harfuch señaló que no se buscaba una confrontación directa que pusiera en riesgo a inocentes, sino establecer un perímetro de control que desincentivara cualquier acto de propaganda criminal o bloqueos viales.

La muerte de El Mencho plantea nuevos desafíos para la seguridad en México.

Analistas de seguridad consideran que la muerte y el posterior sepelio de Nemesio Oseguera representan un desafío crítico para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La fragmentación de la estructura del CJNG podría derivar en una pugna interna por el control de las rutas de narcotráfico y la extorsión. Por ello, el Plan de Seguridad Nacional ha reforzado la inteligencia en los límites estatales para detectar movimientos inusuales de convoyes armados que intenten desestabilizar la región.

A pesar del hermetismo inicial, el Gobierno de México reiteró que la estrategia de seguridad no permite zonas de exclusión o impunidad. García Harfuch aseguró que el Estado mantiene el control territorial en las zonas donde se reportó la actividad relacionada con el funeral del capo. La narrativa oficial subraya que el despliegue militar no fue un reconocimiento a la figura del delincuente, sino una respuesta institucional necesaria para mantener el orden constitucional y la tranquilidad de las familias mexicanas.

La movilización de fuerzas federales continuará de manera intermitente en los próximos días como parte de una fase de contención. Mientras el país asimila las implicaciones del fin de una era en el narcotráfico en México, las autoridades aseguran que se mantendrá una postura de cero tolerancia ante cualquier intento de las organizaciones delictivas por desafiar a la autoridad durante estos periodos de transición en sus cúpulas de mando.