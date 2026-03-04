Marianne Gonzaga, prófuga tras escapar de operativo por custodia, acusa abogado

La situación legal de la creadora de contenido Marianne Gonzaga ha dado un giro dramático este miércoles 4 de marzo de 2026, la influencer se encuentra actualmente en calidad de prófuga de la justicia tras evadir un operativo policial diseñado para cumplimentar una orden judicial relacionada con la custodia de sus hija. El abogado de la contraparte ha denunciado públicamente que Gonzaga huyó de su domicilio momentos antes de que las autoridades ingresaran al inmueble, lo que ha desencadenado una alerta de búsqueda en el estado de Nuevo León.

El conflicto, que ha escalado de las redes sociales a los juzgados de lo familiar, se centra en una disputa legal por la guardia y custodia de los menores. De acuerdo con las declaraciones del representante legal del padre de la niña, un juez civil había emitido una resolución que ordenaba la entrega inmediata de los infantes debido a presuntas irregularidades y faltas a los convenios establecidos previamente. Sin embargo, al momento de ejecutar la diligencia con el apoyo de elementos de seguridad, la influencer ya no se encontraba en el sitio, llevándose consigo a la menor de edad.

El abogado acusador señaló que esta acción constituye un desacato grave a la autoridad y podría tipificarse como sustracción de menores, lo que agrava considerablemente la situación jurídica de Marianne. "No se trata solo de un pleito familiar, estamos ante una evasión de la justicia que pone en riesgo la estabilidad de la niña", afirmó el litigante ante los medios de comunicación, instando a la fiscalía local a emitir una Alerta Amber en caso de que el paradero de la menor siga siendo desconocido en las próximas horas.

Hasta el momento, las redes sociales de Marianne Gonzaga, donde suele compartir detalles de su vida cotidiana y maternidad, permanecen inactivas. Sus seguidores y la opinión pública han reaccionado con sorpresa ante la noticia, mientras que las autoridades han montado una guardia permanente en puntos estratégicos y salidas de la ciudad de México para localizarla. Este caso se suma a la lista de conflictos de alto perfil en el mundo de los espectáculos y creadores de contenido que terminan bajo el escrutinio del sistema judicial mexicano.