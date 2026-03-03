Scary Movie 6 regresa con un tráiler lleno de parodias a películas de horror

El cine de comedia ha recibido una descarga de adrenalina con el estreno mundial del primer avance de la nueva entrega de Scary Movie. Tras una década de silencio, la franquicia que definió el género de la parodia a finales de los 90 y principios de los 2000 regresa con un elenco renovado y una lista de objetivos que abarca lo mejor (y lo más aterrador) del cine de horror contemporáneo. El tráiler, que ya suma millones de reproducciones en YouTube, confirma que la esencia de humor irreverente y absurdo se mantiene intacta para esta producción de 2026.

¿Qué películas son parodiadas en Scary Movie 6?

El avance comienza con una recreación visualmente impecable de las escenas más icónicas de la saga de Midsommar, donde los protagonistas se ven envueltos en un festival sueco que rápidamente se transforma en una serie de situaciones ridículas y escatológicas. Sin embargo, no es la única obra del "terror de autor" que será parodiada; el tráiler también muestra guiños directos a las perturbadoras escenas de Hereditary y la atmósfera asfixiante de The Witch, demostrando que la nueva Scary Movie no tiene miedo de burlarse de las películas más aclamadas de la productora A24.

Momentos destacados del tráiler

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la parodia a la exitosa franquicia de Smile. En una secuencia hilarante, los personajes intentan mantener una conversación seria mientras personas a su alrededor lucen sonrisas exageradas y grotescas que terminan en accidentes cómicos debido a la falta de visión periférica. Asimismo, el fenómeno de M3GAN tiene su espacio reservado, presentando a una muñeca robótica que, en lugar de asesinar de manera elegante, protagoniza bailes de TikTok virales que salen terriblemente mal para quienes la rodean.

El regreso de Scary Movie también se adapta a las nuevas tendencias de consumo digital. El tráiler revela que la trama incluirá parodias a los "videos encontrados" de redes sociales y a las famosas transmisiones en vivo de investigadores paranormales que abundan en plataformas como Twitch. Esta actualización temática promete conectar con las nuevas generaciones que no crecieron con las películas originales, pero que están familiarizadas con los tropos del terror moderno que la cinta se encarga de despedazar con su característico estilo satírico.

Aunque el tráiler no confirmó el regreso de las estrellas originales Anna Faris y Regina Hall, los rumores en la industria sugieren cameos especiales que se mantienen bajo estricto secreto. Por ahora, el nuevo elenco liderado por jóvenes promesas de la comedia estadounidense parece haber capturado la energía necesaria para revivir la saga. Scary Movie 6 tiene programado su estreno para el verano de este año, prometiendo ser la película que nos haga reír de aquello que nos quitó el sueño durante la última década.