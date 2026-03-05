Britney Spears es arrestada en California por conducir ebria

La madrugada de este jueves 5 de marzo, la policía de California interceptó el vehículo de Britney Spears tras observar maniobras erráticas en una de las principales arterias viales cercanas a su residencia. De acuerdo con el informe oficial del Departamento del Sheriff, la cantante de 44 años fue detenida tras no superar las pruebas de sobriedad de campo realizadas en el lugar. Spears fue trasladada a una comisaría cercana, donde se le realizaron pruebas adicionales que confirmaron que superaba el límite legal de alcohol en sangre permitido en el estado.

Detalles del arresto

El arresto se produjo alrededor de las 2:30 a.m. Testigos presenciales indicaron que el lujoso vehículo deportivo de la estrella llamó la atención de las patrullas debido a cambios de carril bruscos y velocidades inconsistentes. Tras la detención, los oficiales notaron signos evidentes de intoxicación. Britney, quien ha estado bajo el escrutinio público constante desde la finalización de su tutela legal en 2021, se mostró cooperativa pero visiblemente afectada durante el procedimiento policial.

Reacciones y consecuencias

Fuentes cercanas a la cantante expresaron su profunda preocupación, señalando que este incidente ocurre en un momento en que Spears parecía estar enfocada en nuevos proyectos creativos y en la reconstrucción de su vida personal. Tras pasar unas horas bajo custodia y completar el registro correspondiente, la intérprete de "Toxic" fue puesta en libertad tras el pago de una fianza. Sin embargo, deberá comparecer ante un juez en las próximas semanas para responder por los cargos de conducción temeraria y estado de ebriedad.

La noticia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores debaten entre el apoyo incondicional y la alarma por su bienestar. Este suceso reabre la conversación sobre la presión mediática y la salud mental de las figuras de alto perfil. Mientras tanto, el equipo legal de la cantante no ha emitido una declaración oficial detallada, limitándose a pedir respeto a la privacidad de Britney mientras se esclarecen los hechos y se determina el curso legal que seguirá este caso en las cortes de California.