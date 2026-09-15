Gema Garoa compromete presupuesto en La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO — La convivencia en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México se tornó crítica luego de que la participante Gema Garoa tomara la decisión unilateral de comprometer el presupuesto total de la semana para asegurar su inmunidad dentro de la competencia.

¿Cómo ocurrió el conflicto?

El conflicto detonó tras la jornada del liderazgo, en la que Mariana Ochoa obtuvo la victoria frente a Garoa y el creador de contenido Ese Pérez. Tras la prueba, la producción convocó a un grupo selecto de concursantes a la denominada Sala de Acuerdos para realizar una subasta especial del beneficio. En la dinámica participaron Ochoa, Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguarda y Memo Schutz, elegidos por distintos mecanismos entre el público, el azar y sus compañeros.

Durante la subasta de la salvación, Garoa decidió ofertar el cien por ciento de la suma destinada a los víveres de la casa, superando a sus compañeros pero dejando a la totalidad de los habitantes sin la posibilidad de competir por insumos ni realizar las compras semanales. Esta acción provocó que los participantes dentro del inmueble presenciaran la negociación a través de monitores, generando molestia inmediata entre el resto de los concursantes.

Reacciones de los concursantes

Al concluir la dinámica, el ambiente en las áreas comunes se tensó considerablemente. Figuras como Cynthia Klitbo, Yahir y Karina Torres manifestaron públicamente su inconformidad por la falta de empatía y la ambición mostrada en la decisión, señalando las implicaciones que tendrá la carencia de alimentos durante el periodo de confinamiento.

Ante el desabasto inminente, los famosos procedieron a racionar e inventariar las provisiones existentes en la cocina para cubrir el lapso sin insumos. La distribución de los alimentos desató nuevas discusiones sobre el resguardo de las porciones individuales y el respeto a los acuerdos internos de convivencia entre los competidores.