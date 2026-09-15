Poncho de Nigris critica a Gala Montes: Tensión mediática en Monterrey

MONTERREY — La tensión mediática entre Poncho de Nigris y la actriz Gala Montes escaló de nivel luego de que el influencer regiomontano reaccionara públicamente a las agresivas declaraciones emitidas por la intérprete. De Nigris aseguró que el comportamiento de la joven responde a un problema serio y sugirió de manera contundente que requiere atención médica o de rehabilitación inmediata.

El enfrentamiento inició cuando De Nigris criticó el ingreso de Montes a un popular programa de telerrealidad, afirmando que la actriz se encontraba bordeando un brote psicótico y acusando a la producción de priorizar la audiencia sobre el bienestar de las personas. La respuesta de Gala Montes no se hizo esperar. A través de un mensaje cargado de insultos y groserías, la actriz arremetió contra De Nigris, rechazó cualquier tipo de preocupación por parte del regiomontano, atacó a miembros de su familia y descartó participar en los proyectos deportivos del empresario.

¿Qué declaró Poncho de Nigris sobre Gala Montes?

Ante la virulencia de la respuesta, Poncho de Nigris catalogó el mensaje de Montes como una muestra evidente de violencia y de un estado de intoxicación severo. A través de sus plataformas digitales, el creador de contenido hizo un llamado a las personas cercanas a la actriz para que intervengan antes de que ocurra algún percance lamentable, sugiriendo incluso que la intervención de grupos de ayuda o de internamiento es urgente.

Reacción de Gala Montes a las críticas de Poncho de Nigris

De Nigris externó su preocupación por el entorno en el que actualmente se desplaza la actriz, señalando que ciudades con una alta disponibilidad de sustancias dañinas representan un riesgo crítico para alguien que atraviesa por momentos de inestabilidad emocional. Afirmó que su intención inicial era únicamente brindar apoyo por empatía hacia una persona joven que aparenta estar sin rumbo ni respaldo cercano.

El intercambio de declaraciones ha generado una fuerte controversia en plataformas digitales, dividiendo opiniones entre la audiencia sobre los límites del espectáculo, la exposición mediática de la salud mental y la vida personal de las celebridades involucradas.