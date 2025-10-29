Internautas presionan a Pati Chapoy y Galilea Montijo para hablar sobre Inés Gómez Mont tras arresto de Víctor Álvarez Puga

Luego de que se confirmara la detención del empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos por irregularidades migratorias, el nombre de Inés Gómez Mont volvió a acaparar la atención pública. El caso ha generado gran actividad en redes sociales, donde usuarios exigen a Pati Chapoy y Galilea Montijo, cercanas a la exconductora, que rompan el silencio sobre su situación.

Autoridades federales informaron a Infobae México que el Gobierno de México ya fue notificado sobre el arresto de Álvarez Puga. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de Gómez Mont, quien permanece prófuga desde 2021, señalada por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a su esposo.

La última vez que se tuvo noticia de un contacto de la exconductora con el público fue en febrero de este año, cuando Pati Chapoy reveló en el programa Ventaneando que Gómez Mont le envió un mensaje para expresar sus condolencias por la muerte de Daniel Bisogno. Este gesto fue interpretado como su primera comunicación indirecta con un medio desde que se emitieron las órdenes de aprehensión en su contra.

Por su parte, Galilea Montijo, quien en el pasado compartió una estrecha amistad con Gómez Mont, ha evitado hacer declaraciones recientes sobre el tema. En redes, los internautas han insistido en que ambas conductoras aclaren si mantienen contacto con ella o conocen detalles sobre su situación actual.

El interés público creció aún más tras el arresto de Álvarez Puga en Miami, Florida, en abril pasado. Aunque su detención fue por un tema migratorio y no directamente relacionada con los procesos judiciales en México, analistas apuntan que podría abrir la puerta a una posible solicitud de extradición.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas y la Interpol mantienen activas las fichas rojas contra la pareja, en medio de una creciente expectación mediática sobre su futuro legal.