Susana Zabaleta enfrenta abucheos en el AICM tras polémica con Ricardo Pérez

Un momento tenso vivió Susana Zabaleta este lunes al mediodía al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras una gira por Guadalajara. A su paso por los pasillos del AICM, varios reporteros decidieron no cubrir su llegada de forma habitual, sino recibirla con gritos y abucheos, en señal de protesta por las burlas hechas por su pareja, el comediante Ricardo Pérez, hacia el gremio periodístico.

Algunos de los presentes corearon consignas como “¡Prensa libre!” y “¡Prensa digna!”, lo que generó una reacción irónica por parte de la intérprete, quien alzó la mano en aparente celebración de la manifestación. El gesto no cayó bien entre los medios, que intensificaron los abucheos.

Mientras se retiraba, algunos periodistas la cuestionaron sobre su opinión respecto a las burlas de Pérez hacia reporteros de espectáculos. Zabaleta respondió con firmeza: “¿Por qué no esperaron a Ricardo? Llegó a las 8 de la mañana. No tiene nada que ver mi carrera con Ricardo”.

La molestia de los reporteros tiene como trasfondo un altercado ocurrido días antes, también en el aeropuerto, cuando Ricardo Pérez y Susana Zabaleta evitaron dar declaraciones. En medio del caos, la cantante tropezó y el comediante responsabilizó a los medios por el incidente. Luego, tras rumores de una supuesta infidelidad difundidos por el periodista Gabriel Cuevas, Pérez respondió con una parodia realizada junto al equipo de La Cotorrisa, en la que ridiculizaban a los periodistas de espectáculos.

Ante esta cadena de eventos, los reporteros decidieron manifestarse directamente contra Zabaleta, exigiendo respeto al trabajo periodístico y repudiando las burlas provenientes del círculo cercano a la cantante.