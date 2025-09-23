Dalilah Polanco estalla tras perder lugar en la final de La Casa de los Famosos México

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México alcanzó un nuevo punto álgido tras la última prueba de líder, donde se definió al primer finalista de la temporada. La actriz Dalilah Polanco mostró su molestia luego de quedar eliminada en la dinámica, desatando reacciones encontradas tanto dentro como fuera de la casa.

Durante la prueba, que consistía en buscar catálogos escondidos en cofres bajo una escenografía marina, Polanco fue superada por Mar Contreras, quien se convirtió en la primera finalista. Según la dinámica, quien resultara ganador obtendría inmunidad, asegurando así su pase a la final.

La controversia surgió cuando Mar Contreras tomó un cofre que se encontraba justo detrás del lugar asignado a Dalilah. Aunque la ubicación de los participantes fue determinada aleatoriamente con una rifa previa, en redes sociales comenzaron a circular teorías sobre un posible intento de beneficiar a Polanco, quien forma parte del llamado "Cuarto Día", en contraposición al "Cuarto Noche", grupo al que pertenece Contreras.

Lo que alimentó aún más la especulación fue la intervención de Aldo de Nigris, quien insistió a Mar que tomara ese cofre en particular, el cual terminó dándole la victoria. Momentos después, ya en la cena, Dalilah expresó su inconformidad sobre lo sucedido, mencionando: "Me agarraron la que tenía cerca y me fui a la derecha", comentario que algunos usuarios interpretaron como una posible confirmación de que conocía la ubicación de los cofres ganadores.

En redes como X (antes Twitter), los internautas no tardaron en reaccionar: "La caja que estaba justo atrás de Dalilah, casualmente", "Se nota que iba por esa desde el principio", "Le arrebataron la caja que le pusieron", fueron algunos de los comentarios más destacados.

La actitud de Dalilah también fue criticada tras difundirse un clip donde rechaza el gesto de Mar Contreras, quien intentó ayudarla a bajar después del reto. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de molestia al no conseguir el lugar en la final.

A pesar del revuelo, no hay pruebas concretas que demuestren un intento de fraude en el reality producido por Televisa. Lo cierto es que las especulaciones crecen mientras el programa se acerca a su gran final, la cual se celebrará en pocos días tras una última eliminación este domingo.