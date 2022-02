"Gracias a todos"; Enrique Bunbury se retira de los escenarios

La noche de ayer, el cantante Enrique Bunbury anuncio que debido a un problema con su garganta, tomó la decisión de terminar su carrera en los escenarios.

Enrique Bunbury recordó que desde su gira "Mutaciones" del 2015 habría presentado malestares en su garganta , pero no fue hasta el 2017-2019 con su gira "Expectaciones" cuando el problema se agudizo.

"Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira"

Bunbury señalo que debido a este malestar latente abandonara los escenarios, así mismo señalo que las giras de Estados Unidos y España serán las ultimas.

"Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice".

Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, más conocido como Enrique Bunbury o simplemente Bunbury, es un cantante, compositor y músico español. Es reconocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio