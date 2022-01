Grupo Firme y Banda MS en Coachella 2022

Uno de los festivales de música mas grandes del mundo, el Coachella 2022, anuncio hace algunas horas su cartelera para la edición de este año, en la cual destacan el regional mexicano, representado por Banda MS, Grupo Firme, así como el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano y el cantante Ed Maverick.

El la misma cartelera destacan la participación del británico Harry Styles, ex vocalista de One Direction, que remplazo a Rage Against The Machine sin ninguna explicación del cambio. Sin embargo Rage Against The Machine no fueron los únicos reemplazados, pues el cántate Travis Scott, salió después del trágico evento de Astroworld donde murieron 8 personas, la joven Billie Eilish remplazara al rapero.

Ye, antes conocido como Kanye West, tambien llega a la cartelera de Coachella 2022, acompañado de otros grandes artistas como Doja Cat, Joji y Karol G.

Sera el viernes 15 a 22 de abril cuando Grupo Firme se presentara en el Coachella 2022 junto a Big Sean y Harry Styles. En los dias 16 y 23 de abril el cantante Ed Maverick se presentara jusnto a Billie Eilish.

Natanael Cano y la Banda MS se presentaran en los últimos días del evento junto Joji y Doja Cat.