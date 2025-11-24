Cazzu y Belinda se encuentran en evento GQ: ¿Qué ocurrió?

Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo.

La cantante Cazzu no pierde los buenos modales ni siquiera ante las preguntas incómodas, como al ser cuestionada por su encuentro con la también cantante Belinda. Sin embargo, mostró tristeza al darse cuenta de que el hecho de haber sido pareja de la misma persona (Christian Nodal) sea lo que cause tanto interés, sobre todo cuando tiene alcances malsanos.

¿Qué ocurrió?

La argentina hizo un viaje exprés a México, con motivo de haber sido reconocida con el título de 'Men of the year', otorgado por la revista 'GQ', galardón que le fue entregado el pasado jueves 20 de noviembre.

La presencia de Cazzu en el evento causó gran expectativa, ya que, al igual que ella, Belinda también sería premiada con la misma insignia, lo que implicaría que, por primera vez, las cantantes se encontrarían en un mismo recinto. Cazzu y Belinda posaron juntas frente a las cámaras y, aunque el instante fue casi efímero, las cantantes se dieron un tiempo para intercambiar algunas palabras y mostrar la simpatía que se inspiran mutuamente.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Por ello, cuando miembros de la prensa captaron la presencia de la cantante en el aeropuerto, cuando estaba lista para volver a su natal Argentina, no perdieron la oportunidad de preguntarle si era verdad que, a raíz de su encuentro, lanzaría un dueto con Belinda, el cual dedicarían al ex que comparten en común, Christian Nodal.