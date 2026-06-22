Imagine Dragons conquista Monterrey con un gran concierto en el FIFA Fan Fest

MONTERREY, México — La emblemática agrupación estadounidense de rock alternativo Imagine Dragons consolidó un rotundo éxito la noche del domingo al presentarse ante miles de regiomontanos en el escenario principal del FIFA Fan Fest de Monterrey, en un concierto masivo que formó parte de las actividades culturales paralelas a la Copa del Mundo de 2026.

El magno evento musical, desarrollado en la emblemática Macroplaza de la capital de Nuevo León, congregó a una multitud de aficionados locales y visitantes internacionales que se dieron cita para corear los grandes éxitos del grupo encabezado por el vocalista Dan Reynolds. La velada se transformó en una auténtica fiesta de energía y luces, fusionando la pasión del fútbol con el impacto de la escena musical global.

Desde las primeras notas de temas icónicos de su repertorio como "Believer", "Thunder" y "Radioactive", la banda originaria de Las Vegas logró conectar de forma inmediata con el público regio, el cual abarrotó los espacios asignados de la plaza pública a pesar de las altas temperaturas registradas en la entidad. El carisma de Reynolds en el escenario y los potentes arreglos instrumentales mantuvieron la euforia colectiva a lo largo de toda la presentación.

Impacto en la comunidad

El comité organizador local del Mundial 2026 en Monterrey reportó un saldo blanco tras el despliegue del operativo de seguridad y logística en el perímetro de la Macroplaza, destacando que el Fan Fest continúa posicionándose como el epicentro del entretenimiento familiar y de la convivencia multicultural durante el desarrollo de la justa mundialista en tierras regiomontanas.