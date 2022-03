Inés Gómez Mont ''reaparece''; así fue su audiencia

CIUDAD DE MÉXICO. — Inés Gómez Mont "reapareció" ante la Fiscalía General de la República para tener su primera audiencia luego de haber sido acusada por el delio de enriquecimiento ilícito en contubernio con su esposo, el empresario y abogado, Víctor Álvarez Puga. Asimismo, Inés y Álvarez Puga están acusados por la FGR de pertenecer a una trama millonaria de malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Esto es lo que se sabe sobre su primera audiencia.

La pareja, que estuvo prófuga de la justicia mexicana por seis meses y que también fue fichada por la Interpol para ser buscados en todo el mundo, reapareció para enfrentar su primera audiencia.

Recordemos que las acusaciones que sopesan sobre el matrimonio de la exconductora de "Venga la Alegría" y el abogado, señalan que están tras una firma legal que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares, que habrían sido utilizados por Inés para comprar mansiones, ropa exclusiva y costear su vida llena de lujos.

Asimismo, se informó que la denuncia de la FGR también señala que Inés Gómez Mont y su esposo eran parte de una estructura financiera que tenía paraísos fiscales en varios destinos del mundo.

El periodista, Jorge Carbajal, reportó que Inés Gómez Mont habría tenido su primera audiencia de manera virtual debido a que se encuentra fuera del país para evitar ser detenida.

De igual modo, Carbajal señaló que la exconductora de "Los 25 +"pidió a las autoridades privacidad para llevar al cabo este proceso y seguir colaborando con la FGR, fue así como Inés pidió que no fuera grabada la audiencia que sostuvo con la Fiscalía vía online

"A diferencia de otras audiencias, con Inés Gómez Mont no se puede sacar el vídeo, porque Inés y sus abogados pidieron que la audiencia se hiciera en privado para reservar información personal, no sé qué es lo que iban a presentar, que no querían que nadie supiera, pero por eso la pidieron en privado", puntualizó el periodista.

Es importante señalar que se desconocen las penas que podrían alcanzar Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, aunque la FGR indicó que buscara que la exconductora y su marido puedan resarcir el daño.

De acuerdo con información del periodista, tras su primera audiencia online todo podría cambiar. Con información del Diario de Yucatán.