Helicóptero donde murieron Gaspi y Oliver Tree ya había presentado fallas en 2024

Las autoridades brasileñas continúan investigando el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde perdieron la vida el youtuber argentino Gaspi, de 23 años, y el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32, tras la colisión entre dos helicópteros mientras sobrevolaban la ciudad.

En el siniestro también fallecieron otros dos pasajeros que viajaban en la aeronave Bell, así como el piloto de ese helicóptero y el comandante del Eurocopter involucrado en el choque.

De acuerdo con información difundida por medios brasileños, el helicóptero Bell había sido investigado en 2024 por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) después de que una denuncia anónima señalara que presuntamente operaba de manera clandestina como servicio de taxi aéreo.

Como parte de aquella investigación, las autoridades solicitaron a la empresa propietaria registros de vuelo y documentación adicional, debido a inconsistencias detectadas en las horas reportadas por la aeronave. Sin embargo, la compañía no entregó la información requerida dentro del plazo establecido.

Ante el incumplimiento, la ANAC impuso una multa y pidió que el helicóptero fuera sometido a una inspección en tierra. No obstante, se desconoce si dicha revisión llegó a realizarse o cuáles fueron las consecuencias posteriores de las medidas adoptadas.

Pese a estos antecedentes, las autoridades informaron que tanto los pilotos como las aeronaves contaban con permisos vigentes al momento del accidente. Aun así, no se descarta la posibilidad de que alguna de las naves estuviera involucrada en actividades irregulares de transporte de pasajeros.

Las investigaciones ahora se centran en determinar qué provocó la colisión. Entre las hipótesis analizadas se encuentran un posible error humano por parte de alguno de los pilotos, una falla en la coordinación de la torre de control o un problema técnico en alguna de las aeronaves.

Oliver Tree se encontraba realizando una gira internacional y había ofrecido recientemente una presentación en São Paulo, además de actuar previamente en Chile. Entre sus próximos compromisos figuraba un concierto en Lisboa.

Junto al artista viajaban Gaspi, reconocido creador de contenido argentino; el director de videoclips Lucas Vignale; y el productor musical carioca Lucas Frota. La aeronave se dirigía desde Río de Janeiro hacia Angra dos Reis y contaba con una plaza para pasajeros que permaneció desocupada.

Tras el accidente, el productor musical Victor Wao compartió en redes sociales que originalmente tenía previsto viajar con el grupo, aunque cambió de planes a sugerencia de Lucas Frota, quien le consiguió transporte terrestre debido a su temor a volar. En un mensaje publicado en Instagram, expresó que sentía deberle la vida a su amigo.