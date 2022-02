Joaquín Cosío reveló sus encuentros con el narco

Joaquín Cosío dio un gran salto al estrellato cuando su personaje El Cochiloco llegó a los cines en la película El Infierno la cual relata la violencia que se vive en el país por medio de personajes ficticios del narco.

Pero el actor reveló en una entrevista con Yordi Rosado que su personaje el Cochiloco a atraído la atención de propios y extraños, peso sin duda la atención que más le atemorizo fue la del verdadero crimen organizado.

Durante la entrevista con Yordi recordó que el crimen organizado lo ha felicitado por su actuación "Me han mandado tequilas [...] En Monterrey con Luis Estrada, nos llegaron las botellas y, volteas y ya sabes ´Si se parecen son".

"En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio ya entrados en eso. Y dicen ´¿Qué paso?´ Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ´nosotros somos los de a de veras´" recordó El Cochiloco.

"Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va... y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo... me dice ´cuídate cuando cruces la puerta´. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas" recordó.

Joaquín Cosío nació en Nayarit pero tuvo que migrar a Chihuahua donde estudió ciencia de la comunicación para después unirse al teatro.