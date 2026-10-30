Alfredo Adame explica por qué anunció la supuesta muerte de Laura Bozzo: "Me llegó un mensaje"

Alfredo Adame rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó tras publicar en redes sociales un mensaje de despedida dedicado a Laura Bozzo, en el que daba a entender que la conductora peruana había muerto. El actor explicó que difundió la información luego de recibir varios mensajes que le notificaban sobre el supuesto fallecimiento de su antigua rival televisiva.

El también conocido como 'Golden Boy' aseguró que todo ocurrió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, cuando recibió una notificación de WhatsApp alrededor de las cinco de la mañana. Según relató ante los medios, inicialmente pensó que el mensaje provenía de Aarón, asistente de la presentadora, y en él se le comunicaba que Laura Bozzo había perdido la vida.

Adame señaló que aproximadamente diez minutos después recibió otros dos mensajes de personas que no conocía, quienes también le informaban sobre la supuesta muerte de la conductora. Ante la insistencia de estos avisos, decidió compartir una publicación en Instagram para lamentar su presunta partida.

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame al enterarse de que la noticia era falsa?

La publicación del actor consistía en una esquela con la fotografía de Laura Bozzo, acompañada de flores blancas, veladoras y un moño negro. En ella aparecía la frase "Descansa en paz", junto con un mensaje en el que reconocía la trayectoria televisiva de la presentadora.

No obstante, la información fue desmentida poco después por Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, quien difundió un comunicado para aclarar que su madre no había fallecido y solicitar que se evitara compartir rumores.

Al conocer la aclaración, Adame eliminó su primera publicación y compartió el comunicado que desmentía la noticia. Sin embargo, posteriormente hizo una broma relacionada con lo ocurrido, haciendo referencia a que supuestamente no habían dejado entrar a Bozzo al cielo.

El actor también aclaró que, pese a los enfrentamientos públicos que ambos han protagonizado durante años, siente cariño por la conductora y mantiene comunicación con ella. Incluso recordó que su representante intervino para que la presentadora fuera contratada en el proyecto La Mansión VIP.

Detalles sobre la salud de Laura Bozzo

Durante sus declaraciones, Alfredo Adame también habló sobre la condición médica de Laura Bozzo y aseguró que había recibido información directamente de un integrante del personal médico del hospital donde se encontraba internada.

De acuerdo con su relato, el sábado anterior a sus declaraciones coincidió con uno de los directores médicos del centro hospitalario, quien le comentó que la situación de la conductora era bastante complicada.

Adame aseguró que preguntó por su amiga y que el médico le respondió que se encontraba muy grave. Además, afirmó que estaba intubada y bajo condiciones que describió como un estado vegetativo inducido.

Sin embargo, es importante señalar que estos detalles corresponden exclusivamente a lo relatado por el actor y no cuentan con una confirmación médica independiente.

Hospitalización de Laura Bozzo y complicaciones

Laura Bozzo fue hospitalizada el pasado 13 de octubre en Acapulco, luego de presentar intensos dolores abdominales. Debido a la gravedad del problema, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

El padecimiento derivó en complicaciones adicionales, entre ellas sepsis y neumonía, por lo que posteriormente fue trasladada al Hospital General de México, en la Ciudad de México, donde continuó recibiendo atención especializada.

Aunque distintos reportes señalaron que la conductora habría experimentado una ligera mejoría durante su estancia hospitalaria, su condición continuaba siendo delicada.

De esta manera, Alfredo Adame explicó que su publicación surgió a partir de información que recibió de terceros y no de una confirmación oficial. El episodio generó controversia en redes sociales, especialmente porque la noticia sobre la muerte de Laura Bozzo resultó ser falsa.