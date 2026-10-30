Ian McKellen se despide de Patrick Stewart con emotivas palabras: “Un hombre digno de admirar y de amar”

La noticia de la muerte de Patrick Stewart ha generado muestras de cariño y reconocimiento, entre ellas la de su amigo y colega Ian McKellen, quien compartió un emotivo mensaje para recordar al actor británico y destacar la profunda amistad que los unió durante varias décadas.

Ambos artistas se conocieron en la Royal Shakespeare Company durante los años setenta, pero su relación se hizo todavía más cercana en el año 2000, cuando coincidieron en el rodaje de la franquicia cinematográfica X-Men. Desde entonces, construyeron un vínculo que trascendió las pantallas y los escenarios.

Ian McKellen recuerda su amistad con Patrick Stewart

En su despedida, McKellen recuperó una anécdota que refleja la determinación de Stewart para tomar decisiones que cambiarían por completo su trayectoria profesional. Recordó que, a finales de los años ochenta, mientras caminaban por una calle del centro de Londres, su amigo le contó que había recibido una propuesta para protagonizar la serie Star Trek.

La noticia sorprendió a McKellen, quien en aquel momento expresó su preocupación por el futuro teatral de Stewart en Reino Unido. Incluso le hizo cuestionarse si estaba dispuesto a dejar atrás su carrera en los escenarios para pasar varios años trabajando en Hollywood.

Sin embargo, Stewart decidió aceptar el desafío. Aquella elección lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción gracias a su interpretación del capitán Jean-Luc Picard, personaje que conquistó a millones de seguidores de la saga.

La trayectoria de Patrick Stewart en el cine y el teatro

Su reconocimiento internacional también abrió nuevas oportunidades para impulsar el teatro clásico. Aprovechando su popularidad, consiguió atraer al público a importantes recintos del West End londinense y Broadway, demostrando que su talento podía desenvolverse tanto en las grandes producciones comerciales como en las obras teatrales.

Su trayectoria tampoco se limitó a Star Trek. Stewart alcanzó otra generación de espectadores al interpretar al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, donde compartió créditos con Ian McKellen, quien dio vida a Magneto. A lo largo de su carrera también destacó en obras de William Shakespeare, Arthur Miller y Samuel Beckett.

Yorkshire, el lugar que siempre llevó consigo

Más allá de sus personajes y reconocimientos internacionales, Patrick Stewart mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces. Uno de los logros que más orgullo le produjo fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield, institución ubicada en Yorkshire, región británica a la que siempre estuvo ligado.

En su mensaje, McKellen también dedicó unas palabras a Sunny, esposa de Stewart, a quien recordó por haber permanecido a su lado durante los momentos buenos y difíciles.

El actor concluyó su homenaje destacando la personalidad y los valores de su amigo, a quien describió como alguien que hablaba con honestidad, enfrentaba los asuntos importantes y mostraba sus sentimientos sin reservas.

“Los hombres de Yorkshire no comulgan con medias verdades ni evitan los grandes temas. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre confiable, digno de admirar y, en mi caso, de amar”, expresó McKellen.

El legado de Patrick Stewart también permanecerá en la pantalla grande, pues su última aparición cinematográfica será en Avengers: Doomsday, una participación que representa la continuidad de una carrera que dejó huella en distintas generaciones de espectadores.