José María Napoleón anuncia su retiro de los escenarios

El cantante hidrocálido, José María Napoleón, anunció que tras 50 años de carrera, dejará los escenarios para poder seguir cantando con su fuerte voz que lo caracteriza y no retiraste por cuestiones de salud.

Napoleón dio a conocer su retiro en el programa Ventaneando.

"Me duele, lo sufro a solas, me duele muchísimo pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperarme a no poder para retirarme. Quiero hacerlo bien, con mi mediana voz, la que Dios me hizo favor de prestarme y mis canciones, regulares, bonitas o no, yo las amo, ha sido mi vida y la de mi familia", declaró.

"A veces queremos permanecer sin poder hacerlo ya. Tiene que haber un momento para todo en la vida, por eso nacemos, el trayecto puede ser como queramos, tan hermoso o tan triste, y por eso es una de las cosas que me llevan a hacerlo", continuó.

El cantautor señaló que no descarta dar conciertos en su natal Aguascalientes, sin embargo, continuará escribiendo temas para otros artistas.