Julieta Venegas: Su ex marido la cambió por modelo ¡de su video!

Ciudad de México.- La cantante Julieta Venegas confesó que su ex marido la dejó porque se enamoró de otra mujer con la que él trabajó en el videoclip de "No me falles".

Lo anterior lo dio a conocer durante una entrevista con Yordi Rosado.

Julieta también contó como ambos decidieron casarse y después separarse.

"Lo conocí porque es músico, él vivió siempre en Chile y yo siempre en México, nos casamos, pero cada quién viviendo en su país".

Julieta refirió que la distancia no fue impedimento para su relación ya que seguían casados, pero cada uno viviendo en su país de origen.

Sin embargo, todo terminó cuando su esposo se enamoró de alguien más.

La cantante menciona que él le dedicó una canción donde básicamente le pedía a ella no irse con otro hombre, pero las cosas no salieron como esperaba

"A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción súper bonita, que se llama ´No me falles´ que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó", reveló Julieta Venegas.

La separación ocurrió en el 2000 y menciona que en su momento le dolió, pero actualmente toma esa experiencia como un chiste.

"Me encantan las vueltas de la vida, eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero fue muy chistoso porque fue justamente el videoclip de la canción que me escribió", explicó.

La cantante finalmente comentó que su divorcio fue muy rápido, pues ambos estaban de acuerdo con la anulación.

Julieta Venegas es hija de dos fotógrafos mexicanos, Julia Edith Percevault y José Luis Venegas quienes desde muy pequeña le inculcaron el amor por las artes, por lo cual asistía a clases de pintura, ballet, piano y desde los 8 años descubrió su pasión por la música.

Julieta Venegas también tiene una hermana gemela llamada Yvonne quien decidió enfocarse en la fotografía y estudió en Nueva York.