Sabrina Carpenter obtiene orden de restricción tras acoso en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California — La cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter obtuvo una orden de restricción temporal contra un hombre que intentó irrumpir en su residencia privada de Los Ángeles, lo que motivó la intervención de sus equipos de seguridad y de las autoridades locales tras registrarse una serie de conductas de acoso persistente.

De acuerdo con los documentos legales presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, el individuo afectado por la medida cautelar fue identificado como un seguidor que comenzó a mostrar comportamientos obsesivos a través de plataformas digitales. La situación escaló cuando el sujeto se trasladó de manera física hasta el perímetro exterior de la vivienda de la intérprete de éxitos musicales como "Espresso", buscando vulnerar los accesos de la propiedad.

Acciones de la autoridad

Los reportes oficiales indican que el equipo de protección de la artista detectó la presencia del hombre en las inmediaciones del inmueble, momento en el cual procedieron a confrontarlo y a solicitar el apoyo inmediato del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Aunque el sospechoso se retiró del sitio antes del arribo de las patrullas, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la residencia permitieron a las agencias de seguridad identificar plenamente al acosador para fundamentar la solicitud jurídica.

La defensa legal de la estrella del pop argumentó ante el tribunal que las acciones del individuo representaban una amenaza directa y creíble para la integridad física de Carpenter y de su equipo de trabajo. Los abogados detallaron que el sujeto enviaba de forma recurrente mensajes de texto e imágenes con contenido perturbador a las cuentas personales de la cantante, manifestando una fijación desmedida por establecer contacto personal directo a cualquier costo.

Detalles confirmados

Con la emisión de esta orden judicial obligatoria, el implicado tiene prohibido acercarse a una distancia mínima de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) de la cantante, de su lugar de residencia, de sus vehículos y de los recintos de entretenimiento o sets de filmación donde ella realice actividades laborales de forma habitual. Cualquier violación a estas disposiciones facultará a las corporaciones policiales para proceder con el arresto inmediato del sujeto bajo cargos penales de desacato.

Fuentes cercanas a la artista señalaron que Sabrina Carpenter se encuentra a salvo y que continuará con su agenda de compromisos profesionales previstos para esta temporada de verano, reforzando sus protocolos de seguridad en traslados y presentaciones públicas. Una audiencia formal en el juzgado ha sido programada para las próximas semanas, fecha en la que el tribunal determinará si la orden de restricción temporal se extiende de manera permanente por un periodo de hasta tres años.