Taylor Swift lanza nueva canción para Toy Story 5: I Knew It, I Knew You

CIUDAD DE MÉXICO — La cantautora estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de una canción original titulada "I Knew It, I Knew You", la cual formará parte de la banda sonora de la película animada "Toy Story 5", de Disney y Pixar. Junto con el tema musical, se confirmó la preventa de ediciones limitadas en formato de discos compactos (CD) sencillos a través de su tienda oficial en línea.

El anuncio se concretó tras finalizar una cuenta regresiva temática en el sitio web de la artista, la cual estuvo acompañada por la aparición de espectaculares en diversas ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México. Dichos anuncios presentaban las iniciales "TS" con la tipografía característica de la franquicia cinematográfica y un fondo compuesto por 13 nubes, elemento que los seguidores de la cantante interpretaron previamente como una referencia a su número de la suerte.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Swift expresó que colaborar con la franquicia musical representa el cumplimiento de un sueño personal debido al afecto que profesa por los personajes desde su infancia. "Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de cinco años que veía la primera película de Toy Story", manifestó la intérprete, quien detalló que compuso la melodía inmediatamente después de asistir a una proyección temprana del filme.

Detalles confirmados

La pista musical, coescrita y producida en colaboración con Jack Antonoff, representa el regreso de la estrella del pop a sus raíces en el género de música country. De acuerdo con informes de las compañías cinematográficas involucradas, la composición está inspirada directamente en Jessie, el personaje de la vaquera que se integró a la saga en la segunda entrega, y busca capturar la evolución emocional del juguete en esta nueva producción.

La dirección de la película, a cargo del cineasta Andrew Stanton, elogió la aportación de la ganadora del Grammy, asegurando que su vinculación con la narrativa del largometraje fue inmediata y orgánica desde las primeras etapas de escucha. "I Knew It, I Knew You" es el primer material inédito que presenta la artista desde la publicación de su álbum de estudio previo, lanzado a finales del año pasado.

Preventa y estreno

Las versiones en formato físico del sencillo promocional incluyen tres variantes de colección: la mezcla de estudio original, una interpretación acústica y una ejecución grabada en piano, cada una con portadas reversibles que exhiben imágenes de la película y retratos de la intérprete. Los discos compactos se mantendrán disponibles por un periodo limitado de tiempo en la plataforma digital. El estreno de la canción en plataformas digitales de reproducción está programado para el viernes 5 de junio, de cara al debut global de Toy Story 5 en salas de cine, fijado para el próximo 19 de junio.