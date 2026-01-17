Warner Bros. Pictures confirma nueva película de The Conjuring: First Communion

A pesar de que la cuarta entrega, Últimos Ritos (2025), fue promocionada como el final definitivo de la historia de los Warren, Warner Bros. Pictures y New Line Cinema han sucumbido al éxito comercial y han confirmado oficialmente este viernes que la franquicia continuará. La nueva película llevará por título "The Conjuring: First Communion" (La Primera Comunión) y funcionará como una precuela que explorará los orígenes del universo sobrenatural.

La noticia llega tras el impresionante desempeño en taquilla de la entrega anterior, que recaudó más de 490 millones de dólares a nivel mundial, consolidando a la saga como una de las propiedades más valiosas del estudio.

¿Qué se sabe de "First Communion"?

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo llave, la confirmación de hoy ha revelado datos técnicos cruciales para los aficionados al género:

Fecha de Estreno: La película llegará a los cines el 10 de septiembre de 2027, manteniendo la tradición de la saga de estrenar en el marco de la temporada de otoño.

Director: La silla de dirección será ocupada por Rodrigue Huart, un talento emergente en el género de terror, conocido por sus cortometrajes atmosféricos.

Guion: Los encargados de escribir esta nueva historia son Richard Naing e Ian Goldberg, quienes ya trabajaron en La Monja II y El Conjuro 4.

Producción: James Wan y Peter Safran regresan como productores, garantizando que la estética gótica y el terror religioso que definen a la marca permanezcan intactos.

El dilema del reparto: ¿Vuelven Vera Farmiga y Patrick Wilson?

La mayor incógnita gira en torno a los protagonistas. Al tratarse de una precuela que "se remonta a los orígenes", existe la posibilidad de que el estudio busque a actores más jóvenes para interpretar a Ed y Lorraine Warren en sus primeros casos durante la década de los 50.

Fuentes cercanas a la producción sugieren que Vera Farmiga y Patrick Wilson podrían tener una participación especial mediante un "enmarcado narrativo" (apareciendo al inicio o final de la cinta), pero el peso de la historia recaería en una nueva generación de actores que den vida al "primer encuentro" de la pareja con lo demoníaco.

Expansión al Streaming

Además de la película, Warner Bros. confirmó que sigue en desarrollo la serie de televisión para Max (HBO Max), la cual servirá para profundizar en los objetos malditos del museo de los Warren.

En un inicio de 2026 donde la atención global se divide entre la geopolítica (con Macron enviando tropas a Groenlandia) y los preparativos para el Super Bowl de Bad Bunny, la industria del cine demuestra que el miedo sigue siendo una de las inversiones más seguras.