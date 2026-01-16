Joyero de Christian Nodal desmiente rumores sobre brazalete; no era para Ángela Aguilar

El joyero responsable de una lujosa pieza vinculada a Christian Nodal salió a aclarar las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto regalo destinado a Ángela Aguilar. La confusión surgió tras el reciente cumpleaños del cantante y la celebración conocida como el "Nodal Fest", donde la presencia de la intérprete y el caballo que obsequió al sonorense concentraron la atención mediática.

En medio de los festejos, comenzó a viralizarse la imagen de un brazalete de alta joyería personalizado con el nombre "Ángela", lo que desató especulaciones sobre un nuevo obsequio romántico de Nodal hacia su pareja. La pieza, creada por la firma Braggao, está elaborada en oro blanco y cubierta de diamantes, además de incluir alas de ángel, corazones en llamas y rosas grabadas.

¿Qué declaró el joyero sobre el brazalete?

Ante los rumores, Antonio García, joyero de Braggao y encargado del diseño, explicó en entrevista con El Heraldo de México que el brazalete no fue concebido como un regalo para Ángela Aguilar. De acuerdo con el especialista, la joya fue solicitada por el propio Christian Nodal para portarla él mismo como una forma de rendir homenaje a su esposa.

García detalló que el cantante participó activamente en el proceso creativo y supervisó cada elemento del diseño, buscando que la pieza tuviera un significado personal. El nombre, la tipografía y los símbolos fueron definidos en conjunto hasta llegar al resultado final, el cual refleja el gusto del intérprete por joyas elegantes y con carga emocional.

Detalles sobre el brazalete de Nodal

El brazalete fue entregado a Nodal durante las celebraciones de su cumpleaños. Aunque el joyero evitó revelar el costo de la pieza por razones de seguridad, destacó su carácter exclusivo y completamente personalizado.

La colaboración entre Christian Nodal y Braggao se ha extendido por casi diez años, periodo en el que el taller ha creado más de 200 piezas para el cantante, desde diseños sencillos en sus inicios hasta joyas especiales utilizadas en videoclips y eventos importantes.