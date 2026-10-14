Ricardo Arjona conmueve al regalarle un auto a un taxista mexicano que lo acompañó en 12 giras

Ricardo Arjona protagonizó un emotivo momento en Ciudad de México al entregarle un automóvil a Pocho, un taxista con quien construyó una amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. El gesto, difundido en redes sociales durante octubre de 2026, reconoció tanto el vínculo personal entre ambos como la colaboración que compartieron en distintas etapas de la carrera del artista.

¿Cómo ocurrió el emotivo encuentro?

En la grabación, el intérprete guatemalteco aparece junto a su antiguo colaborador, quien llega vestido formalmente al encuentro y reconoce sentirse nervioso. Entre bromas y recuerdos, Arjona le explica que su relación representa mucho más de lo que la gente conoce y destaca la importancia que tiene para quienes forman parte de su equipo.

El cantante recuerda que conoció a Pocho cuando detuvo el taxi que conducía en una calle de la capital mexicana. Aquel encuentro dio inicio a una relación que, con el paso del tiempo, llevó al conductor a incorporarse a las producciones musicales del artista.

Detalles sobre su colaboración

Durante la conversación, Arjona intenta recordar cuántas giras realizaron juntos y calcula inicialmente que fueron ocho. Sin embargo, Pocho lo corrige al precisar que participaron en 12 giras, cifra que sorprende al cantante y lo lleva a reflexionar sobre los años que han compartido.

Ambos también recuerdan el automóvil con el que se conocieron. Arjona comenta que creía que el taxi era verde, pero Pocho le aclara que conducía uno de los vehículos amarillos que circularon durante años por Ciudad de México.

Después de repasar esas anécdotas, el músico le pide a su amigo que mire hacia una esquina, donde lo espera el automóvil que decidió regalarle como reconocimiento por su amistad y el trabajo realizado juntos.

La sorpresa que dejó sin palabras a Pocho

Al descubrir el vehículo, Pocho tarda unos instantes en reaccionar y pregunta si realmente se lo están obsequiando. Arjona confirma que el automóvil es suyo y recalca que no se trata de una actuación.

Entre risas, el cantante bromea sobre la posibilidad de que su amigo lo lleve a algún lugar y le pregunta si sabe cómo encender los coches modernos. Pocho, visiblemente sorprendido, se acerca a revisar el vehículo mientras las personas presentes celebran el momento con aplausos y gritos.

La emoción continúa cuando el antiguo taxista agradece los años de trabajo que tuvo junto al intérprete. También recuerda que, en otra ocasión, Arjona le regaló una escenografía que posteriormente pudo aprovechar para obtener ingresos. La anécdota provoca sorpresa en el cantante, quien expresa su alegría al conocer el beneficio que obtuvo su amigo.

Antes de despedirse, Arjona le pregunta si llamará a su hijo para que lo ayude a llevar el automóvil. Pocho toma su teléfono y le comunica la noticia: Ricardo le ha regalado un carro. El encuentro termina con un abrazo y buenos deseos para su familia.

La importancia de México en la carrera de Arjona

El regalo también remite a los recuerdos que el cantante ha compartido sobre sus primeros años en México, país al que ha vinculado con amistades, experiencias personales y parte de su trayectoria artística.

Arjona ha contado que una conversación con un taxista que lo llevó al aeropuerto influyó en la creación de su canción El taxista. Según su relato, aquel conductor le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa y, antes de despedirse, le pidió que algún día escribiera una canción dedicada a los taxistas.

El músico también ha recordado sus visitas al bar El Chato, donde el público lo invitaba a beber cuando interpretaba Señora de las cuatro décadas. Entre los lugares significativos de esa etapa, menciona el Hotel Pisa como su primer hogar en el país y el Teatro de la Ciudad como el escenario de su primer concierto.

En uno de sus mensajes sobre su relación con la capital mexicana, Arjona expresó: "Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza".

Ahora, la historia con Pocho suma un nuevo capítulo a esos recuerdos. Lo que comenzó con un viaje en taxi terminó convirtiéndose en una amistad duradera y una relación profesional que abarcó 12 giras. Décadas después de aquel primer encuentro, el cantante decidió agradecerle a su antiguo colaborador con un automóvil, en una escena que recupera los lazos personales construidos durante su camino por México.