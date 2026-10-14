Revelan causa de la muerte de RJ Mitte, actor de ´Breaking Bad´

La muerte de RJ Mitte, actor reconocido internacionalmente por su participación en la serie Breaking Bad, ha generado consternación entre sus seguidores y personas cercanas a su comunidad. El intérprete falleció el lunes 12 de octubre, a los 34 años, de acuerdo con los reportes difundidos por medios de comunicación.

Según información publicada por Variety, un representante del actor confirmó que su muerte fue por suicidio. Sin embargo, las autoridades de Brownsville, Texas, indicaron inicialmente que las circunstancias del fallecimiento todavía estaban bajo investigación y que se realizarían los procedimientos correspondientes para determinar oficialmente la causa.

Detalles confirmados

De acuerdo con información citada por People, el Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada alrededor de las 12:50 horas del lunes. Cuando los agentes llegaron al domicilio del actor, lo encontraron sin vida. Las autoridades explicaron que, en ese momento, tanto la causa como la forma de la muerte permanecían pendientes de confirmación debido a las investigaciones en curso.

El reporte también señaló que una jueza estableció la hora del fallecimiento a las 13:32 horas. Asimismo, se indicó que no se observaban inicialmente señales que apuntaran a la participación de terceros. La determinación médica definitiva quedaría a cargo del especialista forense, mediante los procedimientos correspondientes, incluida una autopsia.

Hasta el momento de la información difundida, los familiares del actor no habían emitido un comunicado público sobre lo sucedido. Su prometida, Kennedy Suárez, tampoco había realizado declaraciones.

Impacto en la comunidad

Además de su trabajo en televisión, RJ Mitte destacó por su participación en iniciativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. El actor vivía con parálisis cerebral y aprovechó su experiencia personal para aportar autenticidad a su interpretación de Walter White Jr., el hijo del protagonista de Breaking Bad. Su trabajo contribuyó a dar visibilidad a una condición que forma parte de la vida de numerosas personas.

En sus primeras declaraciones sobre el fallecimiento, un representante describió la pérdida como un hecho trágico y recordó el compromiso del intérprete con esta causa.

La noticia también provocó muestras de tristeza en Brownsville, Texas, donde Mitte mantenía vínculos familiares y había fortalecido su relación con la comunidad durante los últimos años. Cyndi Hinojosa, jueza de paz del condado de Cameron encargada del caso, expresó su pesar en declaraciones a Page Six. Destacó que el actor era una persona apreciada por los habitantes de la zona y que su muerte había causado una profunda tristeza.

También recordó que la familia de Mitte tenía raíces de varias generaciones en la comunidad y que el intérprete había participado activamente en actividades locales y en el entorno artístico. Entre sus iniciativas se encontraba su colaboración para la apertura de un museo cultural.

La muerte de RJ Mitte deja un recuerdo entre quienes siguieron su trayectoria artística y quienes conocieron su compromiso con las personas con discapacidad. Mientras continúan las diligencias correspondientes, sus seguidores y miembros de su comunidad lamentan la pérdida del actor que alcanzó reconocimiento mundial gracias a Breaking Bad.