Junior H ya no cantará narcocorridos por su efecto en la sociedad

Junior H inició su carrera cuando tenía 17 años, por lo que asegura que no era consciente del efecto de sus narcocorridos.

Junior H dio un giro inesperado en su carrera y ya no cantará narcocorridos; al respecto, admite que no dimensionó el impacto de sus canciones que hacen apología al delito.

Varios estados han prohibido los narcocorridos en público, por lo que Junior H decidió ya no cantar temas que lo volvieron famoso como "El Azul".

El cantante narra que su carrera inició cuando era muy joven, por lo que no dimensionó el efecto que tenían las letras de sus canciones que hablaban de narcotraficantes.

La carrera de Junior H inició hace 10 años, cuando aún era un adolescente y soñaba con hacer música.

Actualmente, Junior H es considerado como uno de los precursores de los corridos tumbados y muchos de sus temas hacen apología al delito. Sobre estos, él asegura no era consciente de los efectos de sus canciones. "Empezamos escribiendo nuestras canciones creyendo que hacemos música y de repente estamos metidos en un problema sin imaginarnos en la apología."