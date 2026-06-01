Kane Parsons logra récord de taquilla con Backrooms en cines

LOS ÁNGELES (AP) — La película de terror independiente Backrooms conquistó la taquilla global durante su fin de semana de estreno al recaudar 118 millones de dólares en cines de todo el mundo. Con esta cifra, el proyecto se consolida oficialmente como el mayor debut en la historia para una película de terror original y el mejor arranque financiero para un cineasta novel con una producción ajena a franquicias.

De acuerdo con datos oficiales de la plataforma de seguimiento Box Office Mojo, el filme sumó 81.4 millones de dólares correspondientes únicamente al mercado de Norteamérica y Canadá, superando por amplio margen las proyecciones de la industria cinematográfica.

La cinta está dirigida por el realizador de 20 años de edad, Kane Parsons, quien inició el desarrollo de este concepto de terror psicológico a través de una serie de videos cortos en su canal de la plataforma YouTube en el año 2022. El episodio piloto de dicho proyecto digital supera actualmente los 80 millones de reproducciones en la red.

Producida con un presupuesto de apenas 10 millones de dólares, Backrooms convirtió a Parsons en el director más joven en colocar una película en el puesto número uno de la taquilla cinematográfica. El realizador rompió la marca previa establecida en 2012 por el cineasta Josh Trank, quien alcanzó la cima de la recaudación a los 27 años con la película Chronicle, la cual debutó en su momento con 22 millones de dólares, según reportes publicados por el sector especializado.

Impacto en la comunidad

El éxito comercial del filme refleja un notable cambio en las tendencias de consumo, impulsado de forma directa por las generaciones de espectadores más jóvenes. Datos demográficos distribuidos por la firma Variety indican que casi el 85 por ciento de la audiencia que asistió a las salas de cine a ver Backrooms tiene menos de 35 años, mientras que más del 50 por ciento del público se concentra en el rango de los 25 años o menos.

Este comportamiento en el mercado favoreció las propuestas de creadores surgidos de internet por encima de las grandes producciones de estudios tradicionales. En la segunda posición de la taquilla se mantuvo la cinta de suspenso Obsession, dirigida por Curry Barker —quien posee una trayectoria de origen digital similar a la de Parsons—, tras sumar 26.4 millones de dólares en la región norteamericana, elevando su recaudación acumulada global a 148 millones de dólares.

Detalles confirmados

El repunte de las producciones independientes de bajo presupuesto impactó de forma directa a las marcas comerciales establecidas. La superproducción de Disney y Lucasfilm, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, descendió a la tercera posición de las listas tras registrar una recaudación de 25 millones de dólares en Norteamérica, cifra que representa una caída del 69 por ciento en comparación con el desempeño obtenido el fin de semana previo. Pese al descenso, el largometraje del universo de George Lucas acumula un total de 246.5 millones de dólares a nivel mundial desde su lanzamiento formal.

Finalmente, el cuarto lugar fue ocupado por la película biográfica Michael, que añadió 11.7 millones de dólares en cines norteamericanos para alcanzar un acumulado global de 846 millones de dólares. En tanto, la comedia The Breadwinner, un proyecto encabezado por el comediante Nate Bargatze, ingresó al conteo en la quinta posición con una recaudación inicial de 7.5 millones de dólares.