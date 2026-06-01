AAA conquista al público internacional tras el éxito de La Noche de los Grandes

La Noche de los Grandes no solo generó reacciones positivas entre los seguidores de la lucha libre en México, sino que también logró captar la atención de aficionados en Estados Unidos, quienes expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por AAA durante el evento celebrado este fin de semana.

La Noche de los Grandes atrajo la atención de aficionados en México y Estados Unidos.

Las opiniones favorables se multiplicaron principalmente en redes sociales, donde usuarios destacaron la calidad del espectáculo ofrecido por la empresa mexicana, adquirida por WWE hace poco más de un año.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue el enfrentamiento entre El Grande Americano y Original Grande Americano. Los aficionados resaltaron tanto el desempeño de los luchadores como la producción y el trabajo creativo detrás de la rivalidad.

A través de publicaciones en X y otras plataformas, seguidores del wrestling compartieron mensajes de elogio hacia el combate, calificándolo como una muestra del nivel que puede alcanzar este deporte espectáculo. Entre los comentarios difundidos destacaron opiniones que reconocían la rivalidad como una de las más atractivas del momento y el impacto que ha tenido entre la audiencia.

El enfrentamiento entre El Grande Americano y Original Grande Americano fue el más comentado.

El reconocimiento no se limitó a los fanáticos. Diversos integrantes del mundo de la lucha libre también reaccionaron a lo ocurrido en el evento. Entre ellos estuvo Finn Bálor, estrella de WWE con experiencia previa en AAA, quien siguió de cerca el desarrollo de la función y compartió un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Bronson Reed, integrante del equipo The Vision, se sumó a los elogios y destacó el trabajo realizado por la empresa durante La Noche de los Grandes, un evento que logró generar conversación tanto entre aficionados como entre figuras de la industria.