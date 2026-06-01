Nash se despide de MasterChef 24/7 tras intensa jornada de eliminación

La emisión de MasterChef 24/7 correspondiente al domingo 31 de mayo estuvo cargada de tensión para los participantes que portaban mandil negro y luchaban por mantenerse dentro de la competencia.

En esta ocasión, los concursantes en riesgo de abandonar el reality fueron Antrax, Nash, Emmanuel, Jazmín, Luis, Ricardo, Camila, Lula, Diego, María, Carmen y Lancer.

¿Cómo ocurrió la eliminación de Nash?

Durante el desarrollo de los desafíos, Jazmín y Carmen lograron asegurar su permanencia al ser las primeras en subir al balcón, evitando así la prueba final de eliminación. Más adelante, Camila también consiguió dejar atrás el mandil negro tras superar el segundo reto.

Por su parte, el público tuvo la oportunidad de intervenir en la competencia mediante una votación, en la que Antrax obtuvo el 33 por ciento de aprobación, resultado que le permitió continuar en el programa.

Detalles confirmados sobre la competencia

La definición quedó entre Nash y Ricardo, quienes permanecieron en riesgo hasta la decisión final. Tras la deliberación correspondiente, el jurado determinó que Nash debía abandonar la cocina, convirtiéndose así en la segunda participante eliminada de MasterChef 24/7.

Con esta salida, continúan en la competencia María del Carmen Ramos, Ricardo Hernández, Nahieli Jácome, Carmen Fuentes, Michelle Malacara, Luis Ramos, Flor Ramírez, Jazmín Bernal, Camila Souza, Ángel Villamar Carrillo, Daniela Parra, Arturo López Santillán, Alberto Palomino "Ramahá", Ixdit Vega, Lourdes, Claudia Ruíz, Emmanuel Chiang, Julio Vázquez y Diego de León Carrillo.