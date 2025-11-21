Fátima Bosch reacciona en Instagram tras su triunfo como Miss Universo 2025

Fátima Bosch, la mexicana recién coronada como Miss Universo 2025 en Tailandia, reaccionó a su triunfo con un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual muchos interpretaron como una referencia a la controversia que enfrentó durante el certamen.

La joven originaria de Tabasco, que se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona, compartió su sentir tras la victoria:

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. ¡Viva Cristo Rey!"

¿Cuál es el contexto de la declaración?

El nombre de Fátima Bosch había ganado notoriedad en redes sociales a inicios de noviembre tras un incidente con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. El directivo confrontó públicamente a las candidatas por una presunta falta de compromiso en las actividades de promoción, y según Bosch, la señaló directamente de no cumplir con la publicación de material promocional requerido, llegando a insultarla.

La actitud de Bosch de defenderse con firmeza ante la situación generó gran apoyo de los cibernautas y la convirtió en un símbolo de dignidad y perseverancia. Su mensaje tras la coronación es visto como una reafirmación de su victoria, a pesar de los obstáculos y las críticas surgidas dentro y fuera del concurso.

¿Quién es Fátima Bosch?

Bosch, de 25 años, es diseñadora de Indumentaria y Moda, y su marca personal, FABOFE, impulsa iniciativas sostenibles y proyectos de ayuda social.