Kevin Álvarez felicita a Fátima Bosch tras su triunfo como Miss Universo 2025

El futbolista mexicano Kevin Álvarez, defensa del Club América y parte de la Selección Nacional, se pronunció brevemente sobre la coronación de su ex pareja, Fátima Bosch, quien se llevó la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia.

¿Qué ocurrió?

La relación entre Álvarez y Bosch, originaria de Tabasco, fue mediática hace algunos años, aunque su noviazgo terminó discretamente alrededor de 2023.

Una Reacción Escueta y Cordial

El jugador fue abordado por medios de comunicación a la salida de un establecimiento público luego de que se confirmara el triunfo de la representante mexicana en el certamen internacional, la noche del jueves 20 de noviembre.

Ante los micrófonos, Álvarez evitó dar detalles personales y se limitó a una concisa declaración de felicitación: "Estoy contento por ella."

Cuando se le preguntó si deseaba hablar sobre su relación pasada o la razón de su discreción, el futbolista mantuvo su postura de hermetismo, respondiendo únicamente: "Es personal."

¿Cuál es el contexto del triunfo de Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, se coronó como Miss Universo 2025, superando a las participantes de Tailandia y Venezuela en el Top 3 de la edición número 74 del certamen.

Su camino hacia la corona estuvo marcado por la controversia, incluyendo un enfrentamiento público con uno de los directores del concurso, lo que generó una gran atención mediática, pero finalmente se impuso para asegurar la corona para México.