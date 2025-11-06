Kanye West llega a México con su gira Ye Live después de 18 años

Kanye West en México: cómo registrarte para boletos, precios y fecha del concierto Ye Live

Acá cómo registrarte para los boletos de Ye Live; precios y fecha para el único concierto de Kanye West en México.

Es oficial, el rapero estadounidense de 48 años de edad, Kanye West, llegará a México en concierto con su gira Ye Live.

Concierto de Kanye West que llega tras 18 años de no presentarse en vivo en nuestro país, tras su visita en 2008 en el Palacio de los Deportes.

Con ello, los detalles de boletos, precios y fecha del concierto Ye Live con Kanye West en México son los siguientes:

Para ello deberán acceder al sitio de https://yemexicocity.com así como seguir los siguientes sencillos pasos en un formulario:

Nombre completo

Correo electrónico

Género

Click en registrarse

Tras esto deberás recibir en tu correo la confirmación de tu registro, donde deberás dar click y con ello estarás registrado para los boletos de Ye Live con Kanye West en concierto en México 2026.