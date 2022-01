Kanye West es acusado de golpear a un fan que le pidió un autógrafo

Kanye West es sospechoso en una supuesta agresión la madrugada del jueves, por supuestamente golpear a un fanático, TMZ se enteró y la policía de Los Ángeles está investigando.

Las fuentes policiales dicen que una discusión supuestamente se volvió física alrededor de las 3 am cerca de Soho donde presuntamente Kanye empujo y luego golpeo a un fan masculino. El caso esta siendo investigado como un delito menor de agresión el cual lleva una sentencia máxima de cárcel de 6 meses. En un video y fotografías se ve a Kanye furioso en algún momento entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, se le escucha gritar: "¿Dijeron eso o no? ¿Dijeron eso o no?" "Porque eso es lo que sucedió ahora mismo".