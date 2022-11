Karely Ruiz confiesa que su ex novio le fue infiel

En una reciente entrevista para el programa de radio La Caminera, Karely Ruiz sorprendió al hablar de su reciente ruptura amorosa que tuvo con Pablo Cantú.

Asimismo, la modelo de OnlyFans contó que prefiere tener parejas poco agraciados para que no le sean infiel:

"Me gustan feos porque son menos infieles. Entre más guapos, más infieles", indicó.

Tras la declaración de Karely, Fer Gay conductor le preguntó: "¿Has salido con muchos guapos que te han sido infiel?".

"Sí, tenía uno que terminé con él hace 2 meses", comentó Karely, en relación con su ruptura con Pablo.

Posteriormente, Tania Rincón la cuestionó: "Pero ¿cómo te pueden cuernear a ti? Si te cuernean a ti, ¿a mí qué me espera?".

"Es que creo que ya depende de la persona", señaló la modelo.

"¿Cómo que te puso el cuerno este desgraciado? ¿Cómo te enteraste?", inquirió Fer Gay.

"Pues mensajes, ya le encontré, en persona lo chequé (su celular)", recordó Karely Ruiz.

En tanto, la regiomontana fue cuestionada si alguna vez le han propuesto matrimonio, a lo que dijo que sí: "ya me iba a proponer con el que andaba". "Él me dijo, me tomó medida del anillo y todo".

Por otra parte, la modelo también contó que varios famosos la han invitado a salir, pero no quiso señalar a alguno en específico:

"A salir muchos, pero no digo nombres, no puedo, luego me queman a mí, ya me pasó una vez. (...) Salí con un jugador de Monterrey, pero famosos así, no, pero sí hablo con ellos", añadió.