Karely Ruiz y Kim Shantal se enfrentarán en Supernova Génesis 2026

CIUDAD DE MÉXICO — Las populares creadoras de contenido Karely Ruiz y Kim Shantal protagonizarán uno de los encuentros más esperados del entretenimiento digital durante el evento "Supernova Génesis 2026", que se llevará a cabo este fin de semana.

El evento, que combina el espectáculo con la competencia entre figuras de las redes sociales, marcará el primer "cara a cara" oficial entre ambas influencers. Ruiz y Shantal, quienes acumulan millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, han generado una alta expectativa entre sus respectivas comunidades tras semanas de intercambios en medios digitales.

Detalles de la transmisión y horarios

De acuerdo con la información oficial, "Supernova Génesis 2026" se realizará el sábado 25 de abril. La organización ha confirmado que el encuentro principal podrá seguirse a través de diversas plataformas de streaming, incluyendo YouTube y Twitch, con el objetivo de alcanzar una audiencia global.

Los horarios confirmados para el inicio de la cartelera principal son:

México: 19:00 horas (Centro)

Colombia y Perú: 20:00 horas

Argentina y Chile: 22:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Este) / 17:00 horas (Pacífico)

Impacto en la audiencia joven

El evento busca capitalizar el fenómeno de los "enfrentamientos de celebridades de internet", una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años. Además del duelo entre Ruiz y Shantal, "Supernova Génesis" contará con participaciones especiales de otros creadores de contenido y presentaciones musicales que se anunciarán minutos antes del inicio de la gala.

Los organizadores destacaron que este tipo de formatos no solo busca el entretenimiento, sino también la interacción masiva en tiempo real, utilizando etiquetas oficiales para que los usuarios puedan votar y comentar durante el desarrollo del "cara a cara".