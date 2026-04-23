VIDEO: Gael García enfrenta a fan por grabarlo sin permiso y desata debate

El actor mexicano Gael García Bernal se volvió tendencia en redes sociales tras difundirse un video en el que confronta a un seguidor que lo grababa sin su consentimiento mientras comía en un restaurante, presuntamente en la Ciudad de México.

La reacción de Gael García Bernal ha generado un debate sobre la privacidad de los famosos.

En el clip, compartido por el conductor Issi Garza, se observa al protagonista de Amores Perros, Y Tu Mamá También y El crimen del padre Amaro conversando con personas cercanas, cuando un hombre se aproxima y comienza a filmarlo con su celular. Ante la situación, el actor reacciona con sorpresa y cuestiona la acción: "¿Por qué me estás grabando?", para después pedirle que en el futuro solicite permiso antes de hacerlo.

El video fue compartido por el conductor Issi Garza y se volvió viral en redes sociales.

El momento que más repercusión generó fue cuando García Bernal expresó: "A la próxima pregúntame antes". El fan, por su parte, argumentó que solo quería saludarlo y destacó su admiración por su trabajo. El actor agradeció el gesto, y aunque evitó darle la mano, accedió a chocar los puños con él.

Opiniones divididas en redes sobre la reacción del actor ante el seguidor.

La difusión del video provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendieron la postura del actor y subrayaron la importancia de respetar la privacidad, otros consideraron que su reacción fue exagerada o poco accesible, señalando que este tipo de situaciones forman parte de la vida pública.

El incidente ha reavivado la conversación sobre los límites entre la exposición mediática y el derecho a la intimidad de las figuras públicas.