Miss Francia se retira del certamen Miss Universo 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La organización del certamen Miss Francia anunció oficialmente la suspensión de su participación en el concurso internacional Miss Universo 2026, rompiendo una tradición histórica de 73 años de asistencia ininterrumpida tras denunciar un profundo choque de principios éticos y una severa falta de transparencia en la administración global del evento.

La drástica medida fue ratificada por el presidente del comité francés, Frédéric Gilbert, quien argumentó que el rumbo y la evolución estratégica que ha tomado la competencia internacional ya no se alinean con la identidad, los compromisos y la integridad que su organización defiende a nivel nacional. La ausencia representa la primera baja de la delegación europea en el certamen de belleza desde su debut en el año 1952.

La decisión de Miss Francia marca un hito tras 73 años de participación.

De acuerdo con el posicionamiento emitido por el comité de Miss Francia, el factor detonante de la ruptura fueron las múltiples controversias organizativas y las presuntas irregularidades operativas registradas durante la edición 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia, donde resultó ganadora la representante de México, Fátima Bosch.

El evento del año anterior estuvo marcado por la renuncia pública de diversos miembros destacados del jurado calificador, quienes acusaron la supuesta preselección de las finalistas sin el consentimiento ni el conocimiento de las delegaciones de cada país. Aunado a ello, la dirección francesa calificó de inaceptables los incidentes logísticos y el trato recibido por otras concursantes internacionales, señalando que las aclaraciones brindadas por la cúpula de Miss Universo resultaron insuficientes.

Controversias en Bangkok llevaron a la suspensión de la delegación francesa.

Adicionalmente, los directivos franceses cuestionaron el elevado impacto económico que implica mantener los derechos de participación, revelando que el costo de la franquicia de Miss Universo llega a ser entre tres y cuatro veces más caro en comparación con otros certámenes globales de prestigio, como Miss Mundo, una inversión que consideraron injustificable ante la inestabilidad institucional actual.

Por su parte, la organización internacional de Miss Universo reaccionó de manera inmediata ante la baja corporativa y emitió una nota oficial en la que confirmó que el consorcio global asumirá las riendas y el control operativo directo de la plataforma en Francia a partir de esta temporada. Con este mecanismo, la entidad matriz busca coordinar una estructura alternativa que le permita designar de manera independiente una representante francesa y mantener la presencia del país europeo en la gran final internacional, programada para celebrarse en San Juan, Puerto Rico.

Miss Universo asumirá el control de la representación francesa en el certamen.

El comité de Miss Francia aclaró que el retiro de sus candidatas se limita únicamente a la edición de este año, dejando abierta la posibilidad de negociar un eventual retorno en las temporadas subsecuentes, siempre y cuando la dirección de Miss Universo rectifique su dirección, implemente auditorías claras y garantice un marco de transparencia que restaure el prestigio institucional del concurso mundial.