Kenia Os vive momento de tensión con la prensa tras llegar a México

La llegada de Kenia Os a México estuvo marcada por un incidente que rápidamente llamó la atención en redes sociales. La cantante enfrentó un momento incómodo cuando era acompañada por su equipo de seguridad entre un grupo de reporteros que intentaban obtener comentarios sobre su situación sentimental.

Durante su desplazamiento entre cámaras y micrófonos, la artista recibió un golpe accidental en el cuello, hecho que provocó una visible molestia. Al ser cuestionada sobre quién había ocasionado el contacto, respondió de manera directa señalando a los representantes de los medios presentes.

La llegada de Kenia Os a México

Antes de ese momento, la intérprete había evitado pronunciarse sobre el término de su relación con Peso Pluma, tema que ha despertado gran interés tanto entre sus seguidores como en la prensa de espectáculos.

El episodio ocurre poco después de que ambos artistas informaran públicamente el fin de su relación mediante un comunicado, donde indicaron que la decisión fue tomada de común acuerdo y solicitaron respeto a su vida privada.

Reacciones en redes sociales

Tras el altercado, Kenia Os continuó su recorrido sin realizar más comentarios relacionados con su situación personal. Mientras tanto, las imágenes del momento comenzaron a difundirse ampliamente en plataformas digitales, generando reacciones entre los usuarios.