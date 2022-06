Kim Kardashian dañó el vestido de Marilyn Monroe tras usarlo en la Met Gala

Estados Unidos.- Kim Kardashian dañó el vestido dorado de Marilyn Monroe, informó The Marilyn Monroe Collection, la colección privada más grande del mundo de la actriz y cantante.

Kim utilizó dicho vestido para la Met Gala 2022 celebrada el pasado mes de mayo.

Dicha prenda fue la que Marilyn Monroe portó cuando le cantó al presidente John F. Kennedy en 1962.

A través de su cuenta de Instagram, la colección compartió el antes y después del vestido y ahí se puede observar que le faltan cristales, rasgaduras, estiramientos y un desgaste considerable en la tela.

La publicación cita al museo Ripley´s Believe It Or Not!, desde donde escribieron: "se tuvo mucho cuidado para preservar esta parte de la historia de la cultura pop. Con el aporte de conservacionistas de prendas, tasadores y archivistas, la condición de la prenda era la máxima prioridad... ¡no se hicieron modificaciones al vestido!".

De acuerdo a medios internacionales, Kim Kardashian tuvo que perder poco más de 7,25 kg en tres semanas para poder usar el vestido de Marilyn Monroe para la Met.

¿Cuánto cuesta el vestido de Marilyn Monroe?Según TMZ, en 1962 el vestido de Monroe, diseñado por el francés Jean-Louis, costó 12 mil dólares lo que equivale actualmente a 114 mil dólares.

En 2016 se volvió a subastar por 4.8 millones de dólares en Julien´s Auctions y fue aquí donde lo terminó adquiriendo el museo Ripley´s Believe It Or Not, quien luego se lo prestó a la socialité.