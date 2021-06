Kim Kardashian reprobó su examen de Derecho por segunda vez

Mosaico

Kim tomará por tercera ocasión la prueba, sin embargo, aquellos que fallan tres veces en el examen podrían perder el crédito por cualquiera de los cursos tomados.

La empresaria y socialité Kim Kardashian reprobó por segunda ocasión el examen de Derecho para estudiantes de primer año.

En el final del más reciente episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, la socialité se lamentó al enterarse que nuevamente falló la First-Year Law Students Examination; conocido también como “Baby Bar”, para probar sus conocimientos con todo lo aprendido en los últimos 12 meses.

¡Fallé! ¡J*der! ¡Fallé!”, dijo la empresaria de 40 años. “Esto es realmente molesto”.

Kim detalló que su puntaje fue “más o menos lo mismo… pero un poco peor” que la primera vez que la tomó, pues anteriormente obtuvo 474 puntos de los 560 que necesitaba para pasar.

Dicha prueba en California puede ser tomada para estudiantes de primer año que no toman clases en escuelas acreditadas; sino con algún tutor privado como lo hace Kim con su abogada Jessica Jackson.

“Me siento desanimada. Como totalmente disgustada, pero es lo que es “, dijo Kim. “Sé que no tengo que estresarme por eso. Están sucediendo muchas otras cosas estresantes. Solo tengo que hacerlo mejor en el futuro”.

Kim afirmó que en julio tomará por tercera ocasión la prueba. Sin embargo, según la página FindLaw, aquellos que fallan tres veces en el examen podrían perder crédito por cualquiera de los cursos tomados hasta el momento.

Por lo tanto, la única opción para Kim, en caso de reprobar por tercera vez, sería tomar formalmente una carrera completa en derecho.