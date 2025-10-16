Kunno desmiente rumores de embarazo de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, MX — El influencer y amigo cercano de Ángela Aguilar, Kunno, rompió el silencio sobre los intensos rumores de un posible embarazo de la cantante, fruto de su matrimonio con Christian Nodal. Kunno, conocido por su cercanía con la artista, fue abordado por la prensa y disipó las especulaciones que habían crecido debido al cambio de estilo en el vestir de la joven.

En los últimos días, los seguidores y medios de espectáculos notaron que Ángela Aguilar había estado optando por atuendos más holgados y discretos, lo que fue interpretado como una señal de embarazo. Estos rumores tomaron fuerza, por lo que la prensa decidió consultar al influencer.

Broma Aclarada: "Solo un Rumor"

Durante su encuentro con los reporteros, Kunno respondió inicialmente con un tono bromista a la pregunta sobre el supuesto embarazo:

"Pues no sé, no sé qué tan buen tío sería", desatando una breve ola de comentarios en redes.

Sin embargo, el creador de contenido aclaró rápidamente que todo se trataba de una broma y que la especulación era falsa.

"Obvio es un rumor; si fuera cierto yo sería el primero en saberlo, pero no, es solo eso: un rumor", afirmó.

Kunno aprovechó la oportunidad para reiterar su afecto y apoyo a Ángela, a pesar de no haber podido asistir a su reciente cumpleaños número 22 por compromisos laborales.

Antecedentes y el Deseo de Nodal

No es la primera vez que la pareja, que sorprendió con su matrimonio, enfrenta especulaciones de embarazo. Tras su boda, muchos usuarios insinuaron que esta pudo haber sido motivada por la llegada de un bebé, una versión que fue desmentida con el tiempo.

Por su parte, Christian Nodal ha manifestado en el pasado su deseo de convertirse en padre "cuando llegue el momento adecuado."

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido ninguna declaración oficial sobre estos recientes rumores.