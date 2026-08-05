La Beba expresa su dolor por la muerte de César Gastélum

CULIACÁN, Sinaloa — La creadora de contenido conocida en plataformas digitales como "La Beba" reaccionó con incredulidad ante la confirmación de la muerte violenta de César Gastélum, influencer sinaloense asesinado a balazos durante una transmisión en vivo en la ciudad de Culiacán.

El homicidio ocurrió la noche del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en la zona comercial de Tres Ríos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testimonios recabados en la escena, dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta se aproximaron al joven de 24 años y le dispararon a corta distancia antes de darse a la fuga. La agresión quedó registrada parcialmente en video debido a que la víctima realizaba una emisión en directo en sus canales digitales al momento de ser interceptada.

La noticia de la muerte se difundió con rapidez en redes sociales mientras "La Beba" llevaba a cabo una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok. Durante la emisión, la creadora de contenido comenzó a recibir múltiples mensajes de sus seguidores alertándola sobre la agresión sufrida por Gastélum, con quien apenas unas horas antes había publicado un video corto colaborativo en Instagram.

En un principio, la influencer manifestó duda ante los comentarios de la audiencia. Sin embargo, segundos después, una persona que la acompañaba le facilitó un teléfono celular mediante el cual confirmó el fallecimiento de la víctima. Visiblemente impactada, la joven comentó a sus espectadores que ambos tenían planeada una cita para el día siguiente, en la cual el creador de contenido llevaría una serenata.

Aunque ambos compartían frecuentemente materiales audiovisuales en los que dejaban entrever una cercanía afectiva, hasta ahora no se ha verificado si existía un noviazgo formal entre ellos.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad Federal informó que colabora de manera directa con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer el crimen e identificar a los agresores. Entre las líneas de investigación se analizan publicaciones hechas por el joven en plataformas digitales, así como las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área donde aconteció el ataque.