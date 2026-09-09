La Malinche suspende a Gala Montes: ¿Qué sucedió tras su salida de La Casa de los Famosos?

# Gala Montes pospone su participación en el musical La Malinche tras abandonar La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz mexicana Gala Montes enfrenta un momento de reestructuración en su carrera profesional tras confirmarse la suspensión indefinida de su participación en el musical La Malinche, proyecto liderado por el productor español Nacho Cano. La noticia trasciende de manera casi simultánea a su salida voluntaria del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos.

La producción del espectáculo teatrial emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales en el que informó la postura del equipo directivo. En el documento se precisa que la colaboración de Montes queda pospuesta de manera indefinida, aunque la compañía reconoció el desempeño brindado por la intérprete en las primeras fases de la obra.

La Malinche agradece a Gala Montes

El equipo de La Malinche expresó su agradecimiento por el tiempo, entusiasmo y profesionalismo aportados por la actriz durante la etapa inicial del montaje. Asimismo, la producción dejó abiertas las puertas para explorar alianzas futuras y solicitó la comprensión tanto de la audiencia como de los medios de comunicación ante esta modificación en el elenco.

Especulaciones sobre la salida de Gala Montes

La decisión sobre el musical coincide con la conclusión abrupta de la estancia de Montes en La Casa de los Famosos. Las cuentas oficiales del programa confirmaron que la participante solicitó dar por terminada su intervención en el reality show, lo que puso fin a su permanencia en el formato televisivo.

A raíz de esta secuencia de acontecimientos, en plataformas digitales han circulado diversas especulaciones sobre los factores que propiciaron el retiro de la artista. No obstante, ni la actriz ni los representantes de las respectivas producciones han respaldado tales versiones. Hasta el momento, no existe confirmación oficial que vincule de forma directa la suspensión en el proyecto teatral con las circunstancias ocurridas en el certamen televisivo. La postura de las partes involucradas se mantiene en el marco de los comunicados institucionales expedidos.