Gala Montes vuelve a "La casa de los famosos" y cambia el juego

Cuando falta aproximadamente un mes para que termine la cuarta temporada de La casa de los famosos, la producción decidió mover las piezas del reality con una incorporación inesperada: Gala Montes regresó al programa, esta vez para competir nuevamente.

La actriz, quien participó en la segunda temporada y llegó hasta la final como integrante del equipo Mar, entró la noche de este domingo como una habitante más. Por primera vez en las cuatro temporadas del programa, un nuevo competidor se suma al elenco cuando la competencia ya se encuentra avanzada.

A través de una votación realizada mediante WhatsApp, el público determinó que Gala ocupará un lugar en el cuarto Malibú, donde convivirá con Mariana Ochoa, Brianda, Massad Altamimi, Yahir, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Estos dos últimos han protagonizado algunos inconvenientes con sus compañeros debido a sus ronquidos durante la noche.

La jornada también terminó con una salida: Flor Vigna abandonó la competencia después de formar parte del grupo de nominados junto con Cynthia Klitbo, Memo Shultz, Gema Garoa y Ese Pérez.

Exhabitantes regresan para confrontar a los nominados

Antes de conocer a la eliminada, la casa vivió en tres ocasiones la dinámica conocida como "Congelados". La primera ocurrió antes de los posicionamientos, aunque esta vez fueron realizados por Alexis Ayala, participante de la tercera temporada, en lugar de los habitantes.

El actor dedicó comentarios personales a cada uno de los nominados y expresó lo que, desde su perspectiva, algunas personas podrían pensar sobre ellos desde afuera. Sus palabras no fueron bien recibidas por los habitantes, quienes las interpretaron como ataques.

Uno de los momentos más tensos ocurrió con Ese Pérez, a quien Alexis Ayala le señaló que una mentada de madre no debía considerarse una expresión ligera, sino una de las mayores ofensas en México.

Posteriormente, Apio Quijano ingresó para realizar una dinámica similar con los habitantes que no estaban nominados. Entre sus señalamientos, cuestionó a Mariana Ochoa, a quien acusó de regresar al juego para asumir el papel de víctima y utilizar el feminismo como bandera. También calificó a Yahir como "tibio".

Aunque los habitantes no pudieron responder en ese momento, Yahir habló después con sus compañeros sobre el comentario. El cantante reconoció que el término le molesta, pero aseguró que continuará con su estrategia sin entrar en confrontaciones.

"Si me quieren sacar, que me saquen, no me voy a pelear con nadie", comentó.

Ernesto Laguardia también reaccionó a la intervención de Apio Quijano y lo calificó de tonto por la manera en que se dirigió a Mariana Ochoa.

Dalilah Polanco les pide jugar

La tercera intervención estuvo a cargo de Dalilah Polanco, quien apareció en la sala donde se encontraban los nominados. Su mensaje fue directo: les señaló que todos eran creadores de contenido y los invitó a involucrarse más en la competencia.

Dalilah consideró que los habitantes debían ponerse a jugar, pues, desde su perspectiva, lo que el público observa principalmente de ellos es cómo cocinan, hacen ejercicio y duermen.

Las intervenciones de los antiguos participantes generaron molestia entre los habitantes. Sin embargo, al terminar la noche, buscaron dejar atrás la tensión e intentaron integrar a Gala Montes a la convivencia: le prepararon comida y conversaron con ella para darle la bienvenida a la casa.